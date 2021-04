Inter, Morutan è più di un obiettivo ma la richiesta della Steaua rallenta la trattativa

Ausilio e Marotta aspettano il nuovo via libera dalla proprietà per iniziare a stringere per alcuni giovani obiettivi di mercato. Uno di questi è Olimpiu Morutan, centrocampista del FCSB Bucarest che si è messo in mostra con l'U21 rumena guidata da Mutu. Hoffenheim e Bayer Leverkusen si sono già informate, ma i nerazzurri avevano già anticipato le mosse delle concorrenti. I proprietari del club rumeno sparano alto, 20 milioni di euro, ma la partita è apertissima con i dirigenti interisti che non hanno assolutamente mollato il potenziale colpo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.