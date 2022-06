Inter, nella notte possibile il contatto con il Chelsea per sbloccare il ritorno di Lukaku

Potrebbe esserci nella notte il tanto atteso contatto fra Inter e Chelsea per sbloccare il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Stando a quanto riportato da SkySport in queste ore il presidente dei Blues, l'americano Todd Boehly, è in arrivo a Los Angeles da dove prenderà parte ad una videochiamata con la dirigenza del club meneghino.