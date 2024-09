Inter, nome nuovo per la fascia del futuro: occhi su Rensch dell'Ajax

La sessione di calciomercato si è appena conclusa, ma per l'Inter è già tempo di nomi nuovi in vista del futuro. Profili da tenere d'occhio e che magari potranno tornare buoni per il futuro, a cominciare dalla sessione di gennaio o, al massimo, per la prossima campagna estiva quando Ausilio e Marotta, come sempre più spesso capita, saranno attentissimi ai parametri zero più ambiti di tutta Europa.

Il punto di partenza sono le condizioni di Tajon Buchanan, esterno canadese alle prese col recupero dal lungo infortunio dei mesi scorsi. Se nei prossimi mesi l'ex Bruges non dovesse dare garanzie, ecco che i dirigenti nerazzurri potrebbero muoversi per quel ruolo ed in tal senso, secondo Tuttosport, uno dei nomi papabili è quello di Devyne Rensch dell'Ajax.

Classe 2003 con piedi educati e ottima velocità, il giocatore è monitorato da tempo dagli scout interisti ed il suo contratto scadrà il prossimo giugno, condizione che lo renderà pezzo pregiato sul prossimo mercato. Nei mesi scorsi lo stesso Rensch era stato inserito anche nell'elenco dei 100 finalisti per il Golden Boy. Nella scorsa stagione con la maglia dell'Ajax ha messo insieme un totale di 38 presenze in tutte le competizioni con all'attivo anche 2 gol e 6 assist.