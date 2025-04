Inter, non solo Nico Paz: occhi ancora su Como per Maximo Perrone, i dettagli

Non è solo Nico Paz ad essere nelle mire dell'Inter fra i giocatori che Cesc Fabregas sta aiutando a far brillare nel suo Como. Se l'apprezzamento dei nerazzurri per il gioiello argentino è cosa nota, sembra che anche un connazionale del fantasista di proprietà del Real Madrid abbia attirato le attenzioni del club milanese.

Secondo quando riporta L'Interista infatti, all'Inter piace e non poco Maximo Perrone, centrocampista classe 2003 che sta giocando al Como in prestito, ma che è di proprietà del Manchester City. Per visionare la sua crescita in questa stagione, l'Inter lo avrebbe fatto seguire dal vivo più volte.

Ma quale situazione si prospetterà per la prossima estate? Il Como vorrebbe strappare per un altro anno di prestito per il mediano, e questo ad oggi sembra essere uno scenario abbastanza probabile e fattibile. L'Inter però un tentativo sembra voler farlo, trattando direttamente con il Manchester City che potrebbe liberarlo a titolo definitivo a fronte di una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

L'obiettivo dei nerazzurri potrebbe essere quello di aggiudicarselo con una formula particolare, in prestito semplice o oneroso con obbligo o diritto di riscatto, visto che al momento il 22enne si trova a giocare al Como in prestito secco.