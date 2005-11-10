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Inter, parte la nuova stagione: lunedì il raduno. Poi l'assalto al difensore

Inter, parte la nuova stagione: lunedì il raduno. Poi l'assalto al difensore TUTTOmercatoWEB
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Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 10:20Serie A
Lunedì via alla stagione nerazzurra con Chivu e Marotta. Sul mercato restano in pole Chalobah e Lucumí per rinforzare la difesa.

Lunedì prenderà ufficialmente il via la nuova stagione dell'Inter. Il raduno della squadra sarà accompagnato dalla conferenza stampa inaugurale del presidente Giuseppe Marotta e del tecnico Cristian Chivu, che presenteranno obiettivi e programmi per il 2026-27.

I nerazzurri si ritroveranno senza Denzel Dumfries, passato al Real Madrid, e senza i giocatori arrivati a fine contratto: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Al loro posto ci saranno i primi volti nuovi del mercato, con Ivan Provedel già ufficializzato tra i pali e Anan Khalaili, che ha sostenuto le visite mediche e attende soltanto l'annuncio ufficiale previsto nei prossimi giorni.

Difesa, Chalobah e Lucumí restano i primi obiettivi

Archiviati i primi innesti, la priorità dell'Inter diventa il reparto arretrato. Secondo il Corriere della Sera, nei prossimi giorni la dirigenza intensificherà i contatti per il nuovo difensore centrale.

In cima alla lista resta Trevoh Chalobah, che avrebbe già manifestato la propria preferenza per il trasferimento in nerazzurro. Il Chelsea, però, continua a valutare il cartellino del difensore inglese intorno ai 40 milioni di euro, cifra ritenuta elevata dall'Inter.

L'alternativa principale è Jhon Lucumí del Bologna. Il colombiano è seguito anche dalla Juventus e può liberarsi grazie a una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, valida fino al 15 luglio. Dopo quella data il quadro potrebbe cambiare, con l'Inter pronta a decidere su quale profilo affondare il colpo per completare il reparto difensivo.

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