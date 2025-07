Ufficiale Inter, nuovo colpo per la Primavera: dalla Polonia arriva a titolo definitivo Mackiewicz

Nuovo acquisto appena ufficializzato dall'Inter, che ha depositato in Lega Serie A il contratto di Patryk Jakub Mackiewicz (16 anni), difensore centrale polacco prelevato dal Polonia Varsavia in patria e tesserato dai nerazzurri a titolo definitivo. Almeno inizialmente, il centrale difensivo classe 2008 comincerà il suo percorso italiano con la squadra Primavera dell'Inter, in attesa magari di aprirsi opportunità per l'U23 in Serie C o per la prima squadra.