Inter o Belgio, nessuna differenza per Lukaku: 34 gol nelle ultime 29 gare in Nazionale

Sta trascinando l'Inter verso lo Scudetto, è decisivo anche in Nazionale. Momento davvero straordinario per Romelu Lukaku: l'attaccante nerazzurro è stato protagonista nella vittoria del suo Belgio, che ieri ha sconfitto 3-1 il Galles in rimonta nella prima partita di qualificazione a Qatar 2022. Per lui è arrivata la rete numero 34 nelle ultime 29 partite giocate con la maglia dei Red Devils.