Inter, occhi in Premier anche per il centrocampo: si riaccendono i fari su Andrey Santos

Negli ultimi giorni Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato a Londra in occasione delle partite di Champions League, ma non si è limitato a seguire le sfide dal vivo. Il dirigente infatti ha avuto una serie di incontri e di contatti che potrebbero tornare presto utili. L'obiettivo numero uno è Guglielmo Vicario, individuato come rinforzo per la porta del prossimo anno. Ma quella che porta all'estremo difensore del Tottenham non è infatti l'unica pista che il ds nerazzurro starebbe valutando nel suo passaggio in Inghilterra.

Stando a quanto rivela Sportitalia, infatti, l'Inter starebbe seguendo con attenzione anche un centrocampista del Chelsea, già cercato la scorsa estate. Ausilio è tornato a chiedere il brasiliano Andrey Santos: un anno fa non si sono verificate le condizioni per portarlo in Italia, per le alte richieste dei Blues. Il suo profilo resta molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra, e a fine stagione, complice un posto da titolare che in Premier fatica a mantenere, potrebbero presentarsi condizioni più favorevoli per permettere all'Inter di affondare il colpo