Inter, occhi su Damsgaard: gli scout nerazzurri lo hanno seguito durante Sampdoria-Napoli

L'Inter segue Mikkel Damsgaard, jolly offensivo non ancora 21enne che sta facendo molto bene con la maglia della Sampdoria. Secondo FcInterNews.it, in Italia, Inter e Juventus lo stanno monitorando con cura, proprio osservatori nerazzurri sono stati pizzicati al Ferraris domenica scorsa per Sampdoria-Napoli. Una valutazione attuale da parte del club blucerchiato potrebbe essere intorno ai 18 milioni di euro, anche se non si registrano ancora contatti concreti per un suo trasferimento in nerazzurro.