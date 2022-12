Inter, occhi su Sommer e Bayindir tra i pali: Onana può partire in presenza di offerte

vedi letture

L’Inter cerca un portiere a parametro zero per giugno. I nomi messi nel mirino, ribaditi anche da Tuttosport, sono Yann Sommer e Altay Bayindir, il primo al Borussia Monchengladbach e il secondo al Fenerbahçe. Secondo il quotidiano, però, non è scontato che l’eventuale nuovo estremo difensore arrivi per fare la riserva ad André Onana: non è infatti da escludere che il camerunese possa essere ceduto in presenza di offerte invitanti. Quanto ai due portieri seguiti, il primo ha 34 anni e cerca l’ultimo contratto importante della carriera, il secondo ne ha solo 24 e dunque vorrebbe un club che lo lanci subito da titolare. Intanto il club nerazzurro monitora anche alcuni profili futuribili come Filip Stankovic, ora in prestito al Volendam, e Michele Di Gregorio, ora al Monza ma cresciuto nel vivaio nerazzurro.