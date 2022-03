Inter, oggi l'annuncio del rinnovo di Brozovic: accordo fino al 2026 per il centrocampista croato

Dopo giorni nei quali si è parlato solo del mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus, oggi potrebbe essere il giorno di una fumata bianca. Ma in casa Inter.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, è probabile che il club nerazzurro nelle prossime ore annunci il prolungamento del contratto con Marcelo Brozovic fino al 2026. Per il centrocampista croato accordo da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Per quanto riguarda, invece, gli altri due rinnovi di primo piano in casa dei campioni d'Italia, ovvero quelli di Samir Handanovic e Ivan Perisic ogni discorso è stato rimandato al termine della stagione in corso.