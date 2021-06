Inter, oggi le visite mediche di Cordaz: il portiere torna in nerazzurro sedici anni dopo

Sedici anni dopo, oggi si chiuderà il cerchio: Alex Cordaz all'Inter. Il portiere lascia il Crotone da capitano per tornare nella squadra in cui è cresciuto (un nome, dunque, utile ai nerazzurri anche per le liste) e, secondo Sky Sport, in giornata sosterrà le visite mediche. L'operazione è già definita da giorni e nelle prossime ore diventerà ufficiale.