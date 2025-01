Inter, Pavard: "Non sono ancora al 100%, ma sto bene. Daremo il tutto per tutto nel derby"

vedi letture

Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro, parlando così dopo il successo per 3-0 contro il Monaco: "Sono molto contento e soddisfatto di come abbiamo preparato questa partita e del risultato finale. Abbiamo centrato gli ottavi di finale ed era il nostro obiettivo, ora guardiamo avanti alle prossime partite perché per noi saranno molto importanti".

Come sta dopo l'infortunio?

“Io sto bene, ho avuto qualche problema, ma sto ritrovando il ritmo partita anche se non sono ancora al 100%".

Adesso c’è il derby.

"Il derby è una partita molto sentita da parte di tutti noi e dai tifosi, ora dobbiamo riposare e poi dare il tutto per tutto".

La classifica

1. Liverpool 21 (d.r. +12)

2. Barcellona 19 (d.r. +15)

3. Arsenal 19 (d.r. +13)

4. Inter 19 (d.r. +10)

5. Atletico Madrid 18 (d.r. +8)

6. Bayer Leverkusen 16 (d.r. +8)

7. Lille 16 (d.r. +7)

8. Aston Villa 16 (d.r. +7)

9. Atalanta 15 (d.r. +14)

10. Dortmund 15 (d.r. +10)

11. Real Madrid 15 (d.r. +8)

12. Bayern Monaco 15 (d.r. +8)

13. Milan 15 (d.r. +3)

14. PSV 14 (d.r. +4)

15. PSG 13 (d.r. +5)

16. Benfica 13 (d.r. +4)

17. Monaco 13 (d.r. 0)

18. Brest 13 (d.r. -1)

19. Feyenoord 13 (d.r. -3)

20. Juventus 12 (d.r. +2)

21. Celtic 12 (d.r. -1)

22. Manchester City 11 (d.r. +4)

23. Sporting CP 11 (d.r. +1)

24. Club Brugge 11 (d.r. -4)

25. Dinamo Zagabria 11 (d.r. -7)

26. Stoccarda 10 (d.r. -4)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -8)

28. Bologna 6 (d.r. -5)

29. Stella Rossa 6 (d.r. -9)

30. Sturm Graz 6 (d.r. -9)

31. Sparta Praga 4 (d.r. -14)

32. Lipsia 3 (d.r. -7)

33. Girona 3 (d.r. -8)

34. Salisburgo 3 (d.r. -22)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -20)

36. Young Boys 0 (d.r. -21)