Inter, per Calhanoglu c'è la deadline: certezze entro il raduno o resta

La presenza del vicepresidente del Galatasaray, in queste ore in Italia per l’affondo decisivo per Victor Osimhen, potrebbe non portare a sviluppi immediati per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, che non hai chiesto la cessione, resta un punto interrogativo quanto al futuro nerazzurro, ma non è detto che alla fine non possa restare.

Offerte entro il raduno. Oggi, l’Inter ha ufficializzato la data del raduno, che come da previsioni si svolgerà il prossimo 26 luglio ad Appiano Gentile. Entro quel giorno, la dirigenza vuole certezze sul destino del regista, anche perché l’Inter sarà l’ultima squadra di Serie A a rimettersi al lavoro e ha bisogno di recuperare con un gruppo già pronto il terreno perso - soprattutto rispetto a Milan e Napoli - per via della partecipazione al Mondiale per club.

Quanto vale Calha? Resta da capire come sbloccare lo stallo: solo il Galatasaray può fare la prima mossa. Calha non ha intenzione di rompere, e l’Inter non metterà sul mercato un proprio titolare. Il club turco sborserà ora 75 milioni di euro, sebbene in più anni, per Osimhen, se l’affare con il Napoli andrà a dama. A maggior ragione, è difficile che un’eventuale prima offerta vada oltre i 15 milioni di euro, specie con la prospettiva di un futuro arrivo a parametro zero. L’Inter, nei primi approcci esploratiti dell’agente Gordon Stipic (portate avanti prima che esplodessero le dichiarazioni di Lautaro e Marotta), aveva formulato una valutazione di 40 milioni di euro. Ci sono margini per abbassarla, ma non sotto i 25.