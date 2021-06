Inter, per Hakimi PSG in vantaggio sul Chelsea: si lavora ad un'offerta da 70 milioni cash

L'Inter deve chiudere il bilancio con un attivo di 90-100 milioni di euro, per questo ha messo in preventivo una cessione eccellente e individuato in Achraf Hakimi la pedina da sacrificare. E' corsa a due tra PSG e Chelsea, con il club francese in vantaggio su quello inglese in quanto - riferisce oggi in edicola La Gazzetta dello Sport - l'offerta che sarà presentata entro il weekend in Viale Liberazione è tutta cash e l'esterno marocchino preferirebbe Parigi a Londra, tanto da avere già una bozza d'accordo con il direttore sportivo Leonardo.

Le cifre. Il Paris sarebbe disposto a spingersi fino a 70 milioni, bonus compresi, mentre la richiesta dei nerazzurri è di 70 milioni come parte fissa, più eventuali bonus. Il Chelsea, di par suo, resta alla finestra, convinto della bontà della propria proposta: 50 milioni più Marcos Alonso o qualcosina in meno dal punto di vista cash e l'aggiunta di un altro cartellino, quello di Davide Zappacosta. La sensazione, al momento, è che tutte le strade portino in Francia.