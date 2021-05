Inter, per Kolarov difficile il ritorno alla Stella Rossa. Se si svincola, Verona in pole

vedi letture

È arrivata ormai al capolinea l'esperienza di Aleksandar Kolarov all'Inter. Per il laterale ex Roma in nerazzurro una stagione costellata da tanti infortuni e da poche presenze, soprattutto nella seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato da MozzartSport, il futuro del serbo non dovrebbe essere in Patria, dove appare difficile un ritorno alla Stella Rossa. Tuttavia non mancano le pretendenti in Italia, su tutte l'Hellas Verona. Gli scaligeri sarebbero però disposti a tesserarlo solo se dovesse svincolarsi.