Inter più forte degli ultimi 30 anni? Dimarco: "So che in campo ci sono belle sensazioni..."

Federico Dimarco ha parlato a Sky Sport del largo successo dell'Inter per 4-0 sull'Atalanta arrivato anche grazie al suo gol del 3-0 momentaneo:

L'Inter resta tranquilla, anche in momenti di difficoltà come nel primo quarto d'ora?

"Sono d'accordo, i primi 10 minuti abbiamo fatto fatica a giocare, non abbiamo avuto un bell'approccio, ma dopo il gol annullato abbiamo iniziato a giocare come sappiamo e abbiamo portato a casa un risultato fondamentale".

L'Inter che pensa partita dopo partita ha fatto l'ultimo step mentale?

La crescita parte dalla finale di Champions dello scorso anno, abbiamo capito di potercela giocare con tutti. Sono andati via giocatori importanti e ne sono arrivati altri, abbiamo pensato sempre partita dopo partita e dobbiamo continuare così, come stiamo facendo, finendo il campionato nel migliore dei modi".

Si diverte a giocare a tutto campo, andando anche sulla corsia destra?

"Io mi diverto tantissimo... Quando vedo che tocco pochi palloni cerco di ritagliarmi lo spazio, come successo stasera o contro la Juventus. Poi magari il mio movimento libera qualche altro compagno, come successo con Pavard con i bianconeri".

Questa Inter è paragonabile al Napoli dello scorso anno?

"Il Napoli lo scorso anno ha fatto un campionato straordinario. Quest'anno lo stiamo facendo anche noi, ma non mi piace parlare adesso. Poi quando finirà il campionato vi dirò cosa penso...".

C'è la consapevolezza di essere dentro una delle Inter più forti degli ultimi 20-30 anni?

"Quest'anno ci sono delle belle sensazioni, sicuramente. Quando iniziamo a giocare mettiamo in difficoltà tante squadre. Noi ci divertiamo ed è una cosa fondamentale di questo gruppo, dobbiamo solo continuare a lavorare così come stiamo facendo".