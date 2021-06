Inter, pressing sul Sassuolo per Raspadori: i nerazzurri cercano almeno un'opzione

L’Inter punta forte Giacomo Raspadori. Il giovane centravanti del Sassuolo e dell’Italia è un obiettivo concreto per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il club emiliano non vuole assolutamente cederlo ma, scrive Tutttosport, l’Inter punta almeno ad ottenere una opzione in caso di cessione o come minimo una corsia preferenziale. A pesare in favore del club meneghino il fatto che Raspadori sia seguito dall’agenzia di Tullio Tinti, procuratore anche di Simone Inzaghi.