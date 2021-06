Inter, primi colloqui con l'entourage di Kostic: è testa a testa con Emerson Palmieri

Sempre aperta in casa Inter la questione legata all'esterno. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, qualcosa starebbe iniziando a muoversi attorno a Filip Kostic. Il club nerazzurro, in attesa delle carte per avanzare un'offerta all’Eintracht, avrebbe iniziato i colloqui con l’entourage del giocatore. Si preannuncia un testa a testa con Emerson Palmieri per la fascia.