Inter, primo contratto per il 2008 Thomas Lizzi: "Qui da nove anni, è solo l'inizio"
Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Thomas Lizzi, giovane terzino destro classe 2008, ha annunciato con entusiasmo la firma del suo primo contratto da professionista con l’Inter. Un traguardo importante per il talento nerazzurro, che ha voluto condividere la sua emozione con un messaggio carico di gratitudine e orgoglio.
“Orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con l’Inter. Sono qui da 9 anni e poter continuare questo percorso significa molto per me. Un grazie speciale alla mia famiglia per il sostegno e al club per la fiducia e l’opportunità di crescere in questi colori. Questo è solo l’inizio”, ha scritto il giovane difensore.
