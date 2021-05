Inter, progetti futuri e permanenza di Conte: le due domande dei giocatori a Zhang

Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, oggi il presidente dell'Inter Steven Zhang inizierà i colloqui individuali per proporre ai giocatori la rinuncia alle due mensilità di novembre e dicembre, già rinviate nei mesi scorsi. I due mesi di stipendio - scrive la rosea - pesano sulle casse dell'Inter circa 25 milioni di euro. Difficilmente i giocatori accetteranno, per questo è pronto il piano B, ovvero quello di una modifica contrattuale individuale che permetterà al club di alleggerire il bilancio in chiusura il 30 giugno e allo stesso tempo ai calciatori di incassare quanto spetta loro.

Richieste della squadra - In questi colloqui però non ci saranno solo le richieste della proprietà. Anche i giocatori faranno le loro domande, soprattutto sul futuro della squadra. Vorranno capire se Antonio Conte resterà sulla panchina. E se le prospettive di squadra saranno davvero quelle di un attacco alla seconda stella, come detto pubblicamente il giorno dopo la vittoria dello scudetto, o quello di una formazione a cui sarà chiesto di entrare tra le prime quattro. La prima linea, poi, vorrà anche valutare a fondo pure le prospettive europee, la possibilità o meno di giocare una Champions con l’obiettivo di superare il girone.