Inter, Ranocchia: "Cerco di farmi trovare sempre pronto. Juve? Sarà una gara particolare"

vedi letture

Andrea Ranocchia è partito titolare contro il Benevento, partita vinta col risultato di 4-0, al termine della quale è intervenuto al microfono di InterTv: "Cerco di farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato. Ci alleniamo sempre molto per rispondere presenti, ci sono tanti giocatori che stanno bene: dobbiamo continuare così, a vincere".

Nemmeno dopo il 4-0 vi siete fermati, la vostra volontà è di non fermarvi e di fare sempre meglio?

"Stiamo costruendo una mentalità tale per cui occorre essere concentrati fino alla fine, senza mai distrarsi nemmeno per un secondo, sia quando si vince che quando si insegue. È fondamentale per arrivare in fondo".

Questa è stata soltanto una tappa in un tour de force fra gennaio e febbraio, che ne pensi?

"Sono tante partite, è vero, ma significa che ci sono ancora due obiettivi per noi: da un lato può sembrare penalizzante, dall’altro ci rende consapevoli del fatto che corriamo su più fronti. Abbiamo tanti giocatori che stanno bene, non ci sono problemi da parte nostra, dobbiamo continuare così".

Martedì si gioca una gara, quella contro la Juventus, mai come le altre.

"Con la Juventus è sempre una gara particolare, ma stiamo dimostrando di stare bene. Andiamo a giocarci il passaggio verso la finale".