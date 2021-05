Inter-Roma 2-1, Lautaro si arrabbia dopo il cambio e Conte lo rimprovera. Era entrato al 35'

vedi letture

Entrato al 35' al posto dell'infortunato Alexis Sanchez, Lautaro Martinez viene a sua volta sostituito. L'argentino non è affatto piaciuto a mister Conte, che dopo averlo ripreso più volte per il suo atteggiamento ha deciso di toglierlo per mandare in campo Pinamonti al 77'. Una sostituzione a cui il Toro ha reagito con grande nervosismo, scalciando una bottiglietta e prendendosi anche un pubblico rimprovero del suo allenatore.