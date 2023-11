Inter, Sanchez ancora a parte ma Inzaghi vuole recuperarlo. Col Benfica Arnautovic titolare

Dopo essere tornato affaticato dagli impegni con la propria Nazionale, anche oggi Alexis Sanchez ha lavorato a parte nell'allenamento che l'Inter ha svolto ad Appiano Gentile. Il cileno resta quindi in dubbio per la trasferta Champions contro il Benfica, anche se Simone Inzaghi spera di poterlo recuperare e quindi utilizzare al Da Luz.

Discorso diverso per Marko Arnautovic: l'austriaco sta bene e secondo Sky Sport sarà titolare, salvo sorprese, in Portogallo per far rifiatare uno fra Lautaro Martinez e Marcus Thuram.