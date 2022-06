Inter, Sanchez in uscita ma dove? Dal Cile prende quota un'ipotesi Barcellona-bis

In uscita dalla rosa dell'Inter, il cileno Alexis Sanchez si sta guardando intorno per prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Stando al quotidiano La Tercera, il suo connazionale Jorge Sampaoli, allenatore del Marsiglia, starebbe provando a portarlo in Ligue 1 con continui contatti ormai da diversi giorni.

Il quotidiano riporta inoltre la dichiarazione di un parente di Sanchez, che spiega: "Ci sono numerose opzioni sul tavolo, il Marsiglia è una di queste. Altre, come il Barcellona, però lo allettano di più. Deciderà sul suo futuro dopo il 30 giugno". Sulle sue tracce anche Atletico Madrid, Arsenal e Aston Villa. Qualora dovesse approdare in blaugrana, sarebbe per lui un ritorno avendoci giocato dal 2011 al 2014.