Inter, Sanchez si allenerà anche durante la sosta: obiettivo tornare a disposizione con la Samp

Alexis Sanchez lavora per ritornare in campo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante cileno laverà ad Appiano anche nella pausa per le nazionali nonostante il tecnico Simone Inzaghi abbia concesso quattro giorni di riposo alla squadra. L’obiettivo del giocatore è di tornare a disposizione per il match del "Ferraris" contro la Sampdoria fra due settimane.