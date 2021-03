Inter-Sassuolo, l'Ats non aveva facoltà di rinviare la sfida: la FIGC si rivolgerà a Vezzali

Nella giornata di ieri è arrivato il rinvio della gara tra Inter e Sassuolo, inizialmente in programma per domani, per decisione dell'Ats di Milano, confermata poi dalla Lega Serie A, ma Tuttosport di questa mattina parla della scelta dell'autorità sanitaria che non ha però questo potere: può decidere le quarantene ma non la sospensione o il rinvio delle partite. Un caso di scuola, sostengono, di “eccesso (e non abuso) di potere” di cui è piena la lettura che riguarda le disposizioni della pubblica amministrazione. Per evitare che la cosa possa ripetersi anche in futuro, o almeno per trovare un'uniformità per tutti, la FIGC si rivolgerà a Valentina Vezzali, neo sottosegretaria allo sport per una presa di posizione "uniformatrice" da parte del Cts.