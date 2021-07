Inter, Satriano ha convinto: può giocarsi le sue chance come vice Lautaro

vedi letture

Martin Satriano ha convinto tutti nella prima uscita stagionale. Come riportato da Repubblica, l'uruguaiano come movenze ricorda molto Lautaro Martinez e anche nell'amichevole contro il Lugano, in cui ha segnato, ha confermato le proprie credenziali. Si parla di prestito, ma già nell'amichevole contro l'Arsenal negli Stati Uniti l'attaccante proverà a giocarsi le sue carte e a restare all'Inter come rimpiazzo per il Toro.