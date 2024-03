Inter schiacciasassi: ora ha 11 giornate per... migliorare il risultato dello scorso campionato

L'Inter si è issata a quota 72 punti, ovvero uno in più rispetto al Napoli dello scorso anno. Un ritmo di marcia impressionante, soprattutto se paragonato alla splendida cavalcata dello scorso anno dei ragazzi di Luciano Spalletti. Il dato curioso, volendo analizzare nel dettaglio il cammino nerazzurro, riguarda però il paragone fra Inter 2023/2023 e Inter 2022/2023, ovvero quella dello scorso anno. In questa stagione Inzaghi ha raccolto 72 punti in 27 giornate, mentre nello scorso campionato quota 72 punti era stata toccata nell'intero torneo, quindi dopo 38 giornate. Un cambio di marcia notevole, che infatti ha portato la squadra a +15 sulla seconda.

Nella storia del nostro campionato, poi, solamente due squadre avevano fatto meglio in termini numerici dopo le stesse 27 giornate giocate: nello specifico si tratta dell'Inter formato 2006/2007 e allenata da Roberto Mancini che arrivò a 73, mentre ancora meglio fece la Juventus di Massimiliano Allegri nel 2018-2019. All'epoca i bianconeri dopo 27 giornate misero insieme addirittura 75 punti, meglio di tutti dopo questo lasso di tempo in campionato.