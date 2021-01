Inter, sempre viva l'idea Papu Gomez: ipotesi scambio Gervinho-Pinamonti con il Parma

vedi letture

L’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Antonio Conte. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, rimarrebbero sempre vive le voci che porterebbero al Papu Gomez, ormai in uscita dall’Atalanta e a Gervinho. Per l’attaccante del Parma potrebbe essere offerto in campo Andrea Pinamonti.