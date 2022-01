Inter, si guarda anche all'attacco: pista Caicedo oppure si punta al ritorno di Salcedo

Grandi manovre in casa Inter. L'infortunio di Correa porterà la società nerazzurra ad operare sul mercato. Se non dovesse andare in porto l'ipotesi esterno mancino, con Perisic quindi a diventare un’alternativa a Lautaro e Dzeko, Marotta e Ausilio dovranno puntare sulla ricerca di un attaccante. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, le piste potrebbero portare a Felipe Caicedo o ad un ritorno di Eddie Salcedo.