Inter, Skriniar: "Oggi mi sentivo di segnare. Il 2-2? Avevo preso una gomitata da Mancini"

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha commentato il pareggio contro la Roma. Lo slovacco ha segnato la rete del momentaneo 1-1 ma a quattro minuti dalla fine si è fatto anticipare da Mancini in occasione del definitivo 2-2. Ecco le sue parole a DAZN: "Nel secondo tempo siamo entrati molto bene in partita. Nel secondo gol Mancini mi ha preso col gomito, ma l'arbitro ha scelto di non fischiare. Non ci possiamo far nulla, l'unico rammarico è non aver sfruttato meglio le occasioni avute".

Sull'esultanza con un bacio e le parole al preparatore atletico Pintus

"Il bacio come col gol al Verona è per la mia bimba e la mia ragazza. Poi stamattina abbiamo parlato con Pintus e gli avevo detto che avrei segnato".

Oggi sei centrale nel progetto dell'Inter

"Anche quando non giocavo quest'estate ho lavorato bene. Il mister mi ha dato la fiducia e devo continuare a lavorare. Ci può stare non avere prestazioni buone e che giochi un altro al tuo posto. Sono contento per la fiducia che il mister mi ha dato e posso ringraziarlo solo con le mie prestazioni".