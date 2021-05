Inter, Stellini: "Anche in gare in cui la posta in palio non è importante, conta l'atteggiamento"

Cristian Stellini, vice allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra del successo colto stasera contro la Roma: "Anche in un momento di gioia e festeggiamenti è bene dare tutto e mantenere alta l'attenzione: forse è calata un po' dopo il 2-0 ma l'abbiamo riaccesa subito, abbiamo portato un ottimo risultato in casa. Per noi è una questione di mentalità, di crescita e anche in partite in cui la posta in palio non è importante, per noi è importante l'atteggiamento. Ci aspettiamo sempre il massimo. Le condizioni di Sanchez? Ha preso un colpo duro alla caviglia, è uscito perché aveva perso un po' di sensibilità, speriamo niente di grave. Vecino? Matias è mancato per tutta questa stagione, è stato sfortunato ma è stato bravo a lavorare ed aspettare il suo momento, e si è fatto trovare pronto".