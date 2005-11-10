Inter su Palestra, all'Atalanta piace Cocchi: possibile venga inserito nella trattativa

Con l'addio praticamente certo di Denzel Dumfries, l'Inter ha bisogno di un esterno destro e ha individuato in Marco Palestra il profilo perfetto per soddisfare le richieste di Cristian Chivu e della proprietà. L'Atalanta ha fatto sapere che non farà sconti e ha già rifiutato la prima offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus che è stata recapitata a Zingonia da parte del club nerazzurro. La Dea però non ha chiuso definitivamente alla cessione dell'italiano.

Possibile, secondo Sky Sport, l'inserimento di una contropartita tecnica come potrebbe essere Matteo Cocchi. In realtà l'esterno sinistro dell'Inter è un profilo su cui l'allenatore e la società credono molto, ma piace molto anche all'Atalanta e non è da scartare l'ipotesi che venga inserito nella trattativa. Un suo addio a titolo definitivo in un certo senso comunque sorprenderebbe, visti gli investimenti e la filosofia di Oaktree.

Cocchi, che ha già giocato 4 partite con l'Inter, in questa stagione ha collezionato 27 presenze con l'Under 23, segnando un gol e fornendo 2 assist. Il suo contratto è stato rinnovato qualche mese fa e ora è valido fino al 2030. Sta ai nerazzurri decidere che cosa fare con il classe 2007, che ora vuole certamente essere più coinvolto.