Inter, su Sanchez nessuna novità: domani il cileno è atteso ad Appiano

Nessuna novità sul futuro di Alexis Sanchez, che rimane un rebus da risolvere in casa Inter. Domani il cileno, come tutti gli altri nazionali ancora mancanti all’appello - fra gli altri: Barella, Bastoni, Brozovic - si aggregherà al ritiro di Appiano Gentile in attesa di novità dal mercato. Che per il momento, anche dopo l’incontro di ieri fra la dirigenza e il suo agente Felicevich, non sono arrivate.