Inter su Vicario, Pagliuca: "Ha bisogno di un portiere forte e lui lo è, è tra i migliori italiani"

Il tema del futuro tra i pali dell’Inter continua a far discutere e tra chi promuove l’idea di puntare su Guglielmo Vicario c’è anche Gianluca Pagliuca. L’ex portiere nerazzurro, protagonista negli anni Novanta e vicecampione del mondo con l’Italia nel 1994, è convinto che il profilo dell’attuale numero uno del Tottenham sia adatto alle esigenze del club.

Pagliuca non ha dubbi sulla necessità di intervenire in quel ruolo e vede nell’ex Empoli una soluzione credibile nonostante una stagione complicata in Premier League. “L’Inter ha bisogno di un portiere forte e Vicario lo è. Ha giocato nel campionato più importante del mondo e in una squadra che fino a poco tempo fa puntava a vincere la Premier. Non poteva rifiutare il Tottenham, soprattutto dopo una finale di Champions. Quest’anno ha avuto difficoltà, ma tutta la squadra ne ha avute e hanno cambiato allenatore”.



Secondo l’ex numero uno, l’eventuale scelta non sarebbe legata alla nazionalità ma alle qualità tecniche: “È uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Non è ancora un top assoluto, però se l’Inter lo prende lo fa per il suo valore, non perché è italiano. Negli ultimi anni hanno sempre scelto i migliori che potevano permettersi”.

Pagliuca individua anche margini di crescita: “Tra i pali è molto bravo, deve migliorare nelle uscite, a volte resta troppo sulla linea. In una grande italiana sarebbe una sfida nuova, ma può farcela”.