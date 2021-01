Inter, Suning cerca un altro futuro: club a caccia di nuovi finanziatori sul mercato

In casa Inter, stante il comunicato di ieri da parte della proprietà, sono scattate le grandi manovre per il futuro. Si cerca, rivela il Corriere dello Sport, il rifinanziamento dei due bond stipulati dall’Inter per complessivi 375 milioni di euro. Il piano è di unirli in uno unico, a interessi ridotti e con scadenza spostata più avanti nel tempo rispetto a quella attuale, ovvero dicembre 2022. E in ambienti finanziari si chiacchiera circa una ricerca di nuovi finanziatori, magari azionisti di minoranza, da parte della dirigenza nerazzurra. Ma non si può dimenticare cosa è accaduto prima a Moratti e poi a Thohir: entrambi, infatti, cercavano nuovi soci e poi hanno finito per cedere la maggioranza.