Inter, Thuram il primo nome per l'attacco: pronta l'offerta da 20 milioni più 5 di bonus

L'Inter prepara l'assalto a Marcus Thuram per completare l'attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo l'apertura da parte del Borussia Moenchengladbach alla cessione del figlio d'arte in viale della Liberazione stanno preparando l'offerta per il club tedesco: la richiesta è 30 milioni di euro, mentre la proposta sarà da 20 milioni, che con i bonus potrà arrivare a 25. Sarebbe una cifra congrua e permetterebbe di conservare un piccolo tesoretto per puntare poi a un’altra ciliegina prima del 31 agosto, con la trattativa che dovrebbe entrare nel vivo la prossima settimana.