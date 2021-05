Inter tra reti subite e gol. Conte non si ferma: "Ottenere il massimo anche dai numeri"

Dopo il 5-1 contro la Sampdoria nel primo match da Campioni d'Italia, l'Inter torna in campo al Meazza per ospitare la Roma nella gara infrasettimanale valida per la 36esima giornata di campionato. Antonio Conte, parlando ai microfoni di Inter TV, si è soffermato anche su numeri e statistiche della propria squadra: "I numeri anche se sono freddi testimoniano sempre qualcosa, una crescita oppure una non crescita da parte di una squadra. I nostri numeri sono positivi, soprattutto nella seconda parte del campionato abbiamo fatto cose veramente importanti. Bisogna continuare fino alla fine di questa stagione cercando possibilmente di migliorare. L’anno scorso abbiamo chiuso con la migliore difesa e il secondo migliore attacco e quest’anno abbiamo di nuovo la miglior difesa e il secondo miglior attacco, da qui alla fine vogliamo cercare di ottenere il massimo sotto tutti i punti di vista, anche da quello dei numeri".

