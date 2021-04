Inter, un anno fa maturava l'affare Hakimi: ma adesso il mercato è congelato

vedi letture

Un anno fa, di questi tempi, l'Inter gettava le basi per l'affare Hakimi. Dodici mesi dopo lo scenario è drasticamente cambiato: come riporta Tuttosport, infatti, il direttore sportivo Ausilio e il suo braccio destro Baccin stanno rispedendo al mittente tutte le proposte ricevute in queste settimane dai procuratori - intenti perlopiù ad offrire giocatori svincolati - in attesa di capire quale budget verrà messo loro a disposizione per rinforzare la squadra. Un ritardo di programmazione che i nerazzurri rischiano di pagare a caro prezzo.