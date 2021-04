Inter, urgono le firme per il rinnovo di Bastoni: il giovane centrale piace molto a Guardiola

Il Manchester City ha messo nel mirino Alessandro Bastoni. A scriverlo questa mattina è il portale online de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come in casa nerazzurra sia urgente blindare il giovane difensore ex Atalanta e Parma, che grazie ai consigli di mister Conte è diventato un vero e proprio perno della retroguardia dell'Inter in questa stagione.

Il suo contratto attuale scade nel 2023 e l'intesa tra le parti sembra ormai totale, ma la Beneamata - precisa la rosea - deve sbrigarsi a mettere tutto nero su bianco perché il talentoso centrale piace a tanti in Europa. "Nel calcio di Guardiola, per esempio, ci starebbe benissimo", si legge.