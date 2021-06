Inter, valige pronte per Vidal? Il cileno: "Messico o America, mi auguro un giorno di giocarci"

Arturo Vidal, centrocampista del Cile impegnato in questi giorni in Copa America, apre a un possibile addio ai microfoni di TUDN: “Aspetto di vedere cosa succederà. Non ho mai nascosto il mio desiderio di giocare in Messico o in America. Mi auguro che un giorno ne avrò la possibilità, con il benestare dei club e il reciproco interesse”. Il contratto che lega il cileno all’Inter non è indifferente: 6 milioni per la prossima stagione con opzione su quella successiva. La Gazzetta dello Sport riporta anche l’interesse in Europa per il centrocampista manifestato dal Trabzonspor e, alla finestra del mercato, si è affacciato anche il Marsiglia e il suo ct Sampaoli.