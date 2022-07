Inter, venerdì nuovo incontro per la rescissione di Sanchez. Poi tentativo per Dybala

Sono ore decisive per il futuro di Paulo Dybala. L'Inter è sempre stata la sua prima scelta, ma il club nerazzurro ha bisogno di risolvere il nodo relativo ad Alexis Sanchez prima di poter chiudere per l'argentino. Con il cileno si tratta una buonuscita che permetterebbe al club nerazzurro di risparmiare i 9 milioni di euro lordi di ingaggio. Al momento è stata respinta un'offerta da 4 milioni, venerdì potrebbe esserci un nuovo contatto con l'agente del calciatore Fernando Felicevich. Non è escluso un leggero ritocco al rialzo all'offerta che il club farà al Nino Maravilla. Con l'addio di Sanchez, l'Inter potrebbe tornare all'assalto per La Joya. Napoli e Roma si fanno sotto, ma il club nerazzurro intende continuare a provarci. A riportarlo è Gazzetta.it.