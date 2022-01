Inter, Villar resta nome buono per la mediana di Inzaghi: ma le (non) cessioni bloccano l'affare

In casa Inter, oltre alla solita continua ricerca dell'esterno sinistro come vice Perisic, si continua a lavorare per regalare un nuovo centrocampista a Simone Inzaghi. E secondo la Gazzetta dello Sport il nome buono potrebbe essere ancora quello di Gonzalo Villar, spagnolo in uscita dalla Roma. I nerazzurri valutano il prestito del giocatore che non rientra nei piani tecnici di José Mourinho, ma prima di fare l'affondo devono cedere qualcuno in quella zona di campo. Ed in tal senso l'indiziato numero uno resta Matias Vecino: l'ex Fiorentina ha mercato, ma potrebbe anche decidere di restare all'Inter fino al prossimo giugno quando il suo contratto scadrà e sarà libero di accasarsi dove preferisce.