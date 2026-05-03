Inter, Zanetti: "Vittoria da condividere con i tifosi. Lautaro capitano mi emoziona"

Dopo il 21° titolo conquistato dall’Inter grazie al 2-0 sul Parma, anche il vicepresidente Javier Zanetti ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione.

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’ex capitano nerazzurro ha sottolineato il valore del percorso: “Abbiamo costruito questo risultato con un grande allenatore e un grande gruppo. È un traguardo molto importante e siamo felici di poter condividere questa gioia con tutti i nostri tifosi”.

Zanetti ha poi evidenziato quanto fosse significativo conquistare il titolo davanti al proprio pubblico: “Era una grande opportunità vincere questo scudetto in casa, insieme alla nostra gente. Società, calciatori e tifosi sono sempre stati uniti, anche nei momenti difficili, e per questo dobbiamo festeggiare come si deve”.

Non è mancato un pensiero speciale per il capitano Lautaro Martinez: “Vederlo con la fascia mi emoziona. È un connazionale e quando lo abbiamo portato qui sapevamo che potesse arrivare a questi livelli. Trasmette senso di appartenenza, è un grande uomo dentro e fuori dal campo”.