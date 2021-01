Inzaghi difende la stagione della Lazio: "Siamo gli unici ancora imbattuti in Europa"

Dopo la vittoria sulla Roma nel derby, Simone Inzaghi difende la stagione della Lazio nel suo complesso: “Nella nostra stagione ci sono più luci che ombre - spiega in conferenza stampa il tecnico biancoceleste - siamo l'unica squadra imbattuta in Europa, abbiamo lasciato qualche punto in campionato perché per un mese e mezzo abbiamo avuto 12-13 giocatori colpiti dal Covid. Non deve essere un alibi, ma abbiamo avuto per settimane solo pochi elementi".

