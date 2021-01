live La Lazio trionfa nel derby. Inzaghi: "Felice per i tifosi, ci sono stati vicino"

Un derby senza tifosi e senza storia, quello vinto dalla Lazio questa sera contro la Roma. Un 3-0 netto, che commenterà tra poco il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 22.30 - Inizia la conferenza di Inzaghi:

La Lazio vista questa sera ti ha ricordato la Lazio dello scorso campionato?

"Stasera abbiamo fatto una vittoria importantissima. Volevamo vincere un derby in questo modo, se lo meritano i ragazzi, hanno giocato 96 minuti alla grande. Nella nostra stagione ci sono più luci che ombre. Siamo l'unica squadra imbattuta in Europa, abbiamo lasciato qualche punto in campionato perché per un mese e mezzo abbiamo avuto 12-13 giocatori colpiti dal Covid. Non deve essere un alibi, ma abbiamo avuto per settimane solo pochi elementi".

Può essere la svolta?

"Penso di sì. Avevamo furore agonistico e rabbia, sono contento per i giocatori, la società e i tifosi. Anche oggi, con tutte le problematiche, non ci hanno fatto sentire soli e ci hanno aspettato fuori Formello. Penso sia stato di ottimo auspicio".

Ore 23.34 - Finisce la conferenza stampa.