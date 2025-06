TMW Inzaghi e non solo, che giornata in casa Inter. Luis Henrique è in sede, si attende solo la firma

Giornata di novità importanti in casa Inter. Da una parte la panchina nerazzurra, che ha visto l'addio ufficiale di Simone Inzaghi dopo quattro stagioni, e dall'altra l'arrivo di uno dei nuovi volti in vista della prossima stagione. Si tratta di Luis Henrique, pronto di fatto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. Il brasiliano, atterrato ieri pomeriggio a Malpensa, ha concluso stamani, presso il centro di Medicina dello Sport del CONI, la prima parte delle visite mediche di rito per ottenere l’idoneità sportiva. Si tratta del secondo rinforzo nerazzurro in vista della stagione 2025/2026 dopo Petar Sucic, e del secondo innesto anche in ottica Mondiale per club.

Manca solo la firma - L’operazione con l’Olympique Marsiglia è già definita: il club francese incasserà 25 milioni di euro, bonus compresi, legati anche al percorso europeo dell’Inter nella prossima Champions League. Per il giocatore, classe 2001, pronto un contratto fino al 2030 da circa 2,5 milioni netti a stagione. Concluso tutto l'iter delle visite mediche, il calciatore in queste ore si trova in sede per la firma sul contratto.

Luis Henrique arriva da una stagione positiva con il Marsiglia: 35 presenze, 9 reti e la definitiva esplosione sotto la guida di Roberto De Zerbi. Il suo identikit risponde alle direttive della nuova proprietà Oaktree: giovane, con ingaggio sostenibile e prospettive di crescita. Tatticamente, il suo futuro resta da definire: destro naturale, ha trovato continuità come esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1, ma potrebbe adattarsi anche nel 3-5-2 di Inzaghi o in un modulo differente, in caso di cambio tecnico. Nel pomeriggio il summit fra l’allenatore e la dirigenza, in calce le prime immagini di Luis Henrique da giocatore nerazzurro.