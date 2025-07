Napoli, c'è il rilancio per Ndoye: sul piatto un'offerta che sfiora i 40 milioni complessivi

Il Napoli rilancia per Dan Ndoye. Nelle ultime ore, infatti, il club partenopeo ha presentato una nuova offerta al Bologna per assicurarsi l’esterno offensivo svizzero, riferisce il noto esperto di calcio mercato Matteo Moretto sul proprio profilo X.

Secondo quanto riferito, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul tavolo una proposta da 9 milioni di euro per il prestito oneroso, con riscatto obbligatorio fissato a 26 milioni, più 5 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Un’offerta complessiva che potrebbe arrivare a sfiorare i 40 milioni di euro.

Ndoye, classe 2000, è uno dei profili individuati da Antonio Conte per rinforzare le corsie offensive del nuovo Napoli. Il suo dinamismo, la capacità di saltare l’uomo e l’intensità difensiva lo rendono un giocatore ideale per il sistema di gioco richiesto dal tecnico salentino. Tuttavia, il Napoli non è solo nella corsa al giocatore: anche il Nottingham Forest, nei giorni scorsi, ha manifestato un forte interesse e starebbe esercitando un notevole pressing per portarlo in Premier League. Il Bologna, dal canto suo, valuta attentamente le offerte, consapevole di avere tra le mani un talento ancora in piena crescita. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del nazionale svizzero.