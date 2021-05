Inzaghi: "Lasciato solo. Hanno fatto persino un comunicato per gli ultimi 5' di Benevento-Crotone"

"Nelle vittorie c'eravamo tutti, nelle sconfitte mi sono trovato da solo”. Volano gli stracci in casa Benevento, con Filippo Inzaghi che lascia particolarmente amareggiato: “Addirittura hanno fatto un comunicato in cui mi accusavano per non aver visto gli ultimi 5 minuti della gara col Crotone. Non accetto che si dica una menzogna, bisogna saper crescere anche dopo una sconfitta. Sono molto amareggiato, io e il mio staff abbiamo lavorato 10 ore al giorno e sono dispiaciuto”. Il riferimento è a un comunicato della tifoseria organizzata, che per questo motivo negli ultimi giorni ha contestato duramente l’allenatore.

